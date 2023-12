NOC*NSF alert na aangescherpt reisadvies voor Parijs

Sportkoepel NOC*NSF is alert op de ontwikkelingen in Parijs. Dat laat een woordvoerster desgevraagd aan het ANP weten naar aanleiding van het aangescherpte reisadvies voor de Franse hoofdstad.

De sportkoepel is in voorbereiding op de Olympische Spelen die volgend jaar zomer in Parijs worden gehouden. “We staan in nauw contact met het ministerie van Binnenlandse Zaken. We houden de situatie in de gaten en volgen de adviezen op. Maar er is geen reden om de plannen rond de voorbereidingen aan te passen”, aldus de woordvoerster.

Een team bezoekt Parijs regelmatig. “Maar dat zijn zakelijke bezoeken. Het gaat om overleggen en inspecties. Daar gaan we mee door. Niemand gaat dan door de stad lopen zoals bijvoorbeeld toeristen doen.”

Het reisadvies is volgens het ministerie aangepast om mogelijk gewelddadige aanvallen. De kleurcode is van groen naar geel gegaan na de mesaanval van vorige week. Een Duitse toerist werd doodgestoken en twee anderen raakten gewond bij de Eiffeltoren.