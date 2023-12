NOC*NSF: controle op voorwaarden Russische deelname Spelen lastig

NOC*NSF verwacht dat het lastig zal zijn om goed te controleren of individuele sporters uit Rusland en Belarus aan de gestelde voorwaarden voldoen om mee te mogen doen aan de Olympische Spelen in Parijs. Dat meldt de sportkoepel in een korte reactie op het besluit van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om individuele sporters uit de twee landen onder strenge voorwaarden toe te laten.

“Dat controleren zal in de praktijk complex kunnen zijn. Het zal de komende maanden in de overleggen met het IOC, de nationale olympische comités en de internationale federaties ongetwijfeld verder besproken worden”, aldus een woordvoerster van NOC*NSF.

De discussie over de deelname aan de Spelen werd binnen het IOC al lange tijd gevoerd. Voorzitter Thomas Bach pleitte in maart al voor deelname van de atleten uit Rusland en Belarus. Hij bleef dit de afgelopen maanden herhalen en stelde dat sporters niet gediscrimineerd mogen worden op basis van hun nationaliteit. Diverse internationale sportbonden hebben ook de schorsing al opgeheven.

Alleen individuele sporters mogen meedoen. Teams uit beide landen zijn uitgesloten als gevolg van de Russische inval vorig jaar in Oekraïne. Sporters uit Rusland en Belarus kunnen alleen onder neutrale vlag meedoen. De volksliederen en vlaggen zijn ook niet toegestaan. De sporters moeten aantonen dat ze geen banden hebben met het leger en ook openlijk afstand nemen van de inval en de daaropvolgende oorlog in Oekraïne.