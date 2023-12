Oekraïne: toelaten Russen op Spelen is ‘beschamend besluit’

Oekraïne heeft in felle bewoordingen het besluit van het IOC om Russische en Belarussische sporters onder neutrale vlag toe te laten op de Olympische Spelen in Parijs veroordeeld. “Het IOC heeft Rusland feitelijk groen licht gegeven om de Olympische Spelen te bewapenen”, zei minister Dmytro Koeleba van Buitenlandse Zaken op X. “Omdat het Kremlin iedere Russische en Belarussische sporter als wapen zal gebruiken in de oorlogspropaganda.”

Koeleba drong er bij alle landen die Oekraïne steunen in de oorlog met Rusland “dit beschamende besluit, dat de olympische principes ondermijnt, krachtig te veroordelen.”

Tot nu toe hebben zestig Oekraïense sporters zich geplaatst voor de Spelen, maar waarnemend minister van Sport, Matviy Bidnyy, liet weten dat het nog niet zeker is dat het land meedoet in Parijs. “Wat betreft de deelname van Oekraïne aan de Olympische en Paralympische Spelen van 2024 zullen we later een beslissing nemen, na overleg met de Oekraïense sportgemeenschap en de hoogste politieke leiders van het land”, zei Bidnyy.