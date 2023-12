Rahm maakt overstap naar omstreden LIV Golf

De Spaanse golfer Jon Rahm heeft de overstap gemaakt naar het omstreden LIV Golf. Met de overstap zouden enkele honderden miljoenen euro’s gemoeid zijn. LIV Golf mikte al een tijd op de komst van de populaire Rahm.

LIV Golf steunt op geld van een vermogensfonds uit Saudi-Arabiƫ en is opgericht als concurrent van de toonaangevende Amerikaanse PGA Tour. Heel wat toppers zwichtten al voor het grote geld uit het Arabische land, dat vanwege mensenrechtenschendingen omstreden is. Dat zorgde de afgelopen jaren voor veel commotie in de golfwereld.

De 29-jarige Rahm, de nummer 3 van de wereld, won in 2021 de US Open en eerder dit jaar de Masters.