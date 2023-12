Russische sporters onder neutrale vlag naar Spelen in Parijs

Russische en Belarussische sporters mogen onder neutrale vlag meedoen aan de Olympische Spelen in Parijs. Dat heeft het IOC vrijdag bekendgemaakt. Het gaat om de individuele sporten. De landenteams zijn uitgesloten.

De deelname van atleten uit beide landen was lange tijd onzeker als gevolg van de Russische inval vorig jaar in Oekraïne. De sporters werden daarna geschorst voor deelname aan internationale toernooien. De inval gebeurde vlak voor het begin van de Olympische Winterspelen in Beijing. Aan de vooravond van de openingsceremonie kregen beide landen te horen dat ze werden uitgesloten. De paralympiërs waren aanvankelijk onder neutrale vlag wel welkom, maar na veel kritiek op het besluit van het Internationaal Paralympisch Comité, werden ook deze sporters geweerd. De IPC heeft in september al laten weten dat de paralympiërs welkom zijn in Parijs.

De discussie over de deelname aan de Spelen werd binnen het IOC al lange tijd gevoerd. Voorzitter Thomas Bach pleitte in maart al voor deelname van de atleten uit Rusland en Belarus. Hij bleef dit de afgelopen maanden herhalen en stelde dat sporters niet gediscrimineerd mogen worden op basis van hun nationaliteit. Diverse internationale sportbonden hebben ook de schorsing al opgeheven.

Tijdens de Spelen mogen de deelnemers uit beide landen de invasie van Rusland niet openlijk steunen. Ook worden er geen volksliederen gespeeld en moeten de sporters neutrale kleding dragen. Als aanvullende voorwaarde eist het IOC dat ze het olympisch handvest schriftelijk ondertekenen en de “vredesmissie van de olympische beweging” moeten ondersteunen.

Er zijn op dit moment elf sporters uit Rusland en Belarus gekwalificeerd voor Parijs. Het gaat om acht Russische en drie Belarussische atleten. In totaal hebben zich tot nu toe zestig Oekraïense sporters geplaatst voor de Spelen.

Er is de afgelopen tijd veel discussie geweest over de olympische deelname van de twee landen. De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, liet eerder dit jaar al weten dat ze geen Russische sporters op de Spelen wil als de oorlog nog bezig is.