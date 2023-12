Van Aert rijdt eerste veldrit van dit seizoen in Essen

Wout van Aert rijdt zaterdag in Essen zijn eerste veldrit van dit seizoen. Voor de Belgische renner van Jumbo-Visma is het crossen slechts een bijnummer. Volgens coach Mathieu Heijboer is Van Aert nog niet 100 procent fit.

“We kijken met zijn allen uit naar de rentree van Van Aert. Toch hebben wij niet fanatiek naar deze cross toegewerkt. Het veldrijden beschouwen we dit jaar immers ondergeschikt aan het wegseizoen. Wij opteerden om een specifieke voorbereiding uit te bouwen, dit met het komende wegseizoen als hoofddoel. Het veldrijden heeft daarin zijn plaats, maar niet prominent. Ik neem aan dat dit in Essen wel duidelijk zal worden”, aldus Heijboer.

De tegenstand in Essen zal naar verwachting niet groot zijn. Veel veldrijders komen in actie in ItaliĆ«. Heijboer: “Het is niet zo dat we gekeken hebben bij welke wedstrijd de tegenstand het kleinst zou zijn om de rentree van Wout te plannen. Het programma werd reeds opgemaakt begin november. Wij konden toen niet weten wie waar aan de start zou staan. De belangrijkste reden om te kiezen voor Essen, was dat Wout van Aert straks op stage vertrekt met de ploeg en wij opteerden om hem toch eens in het veld te laten testen voor hij de drukke crossperiode echt begint.”

Van Aert (29) rijdt verder nog in Mol, Antwerpen, Gavere, Heusden-Zolder, Hulst, Baal en Koksijde. Zonhoven en Benidorm zijn nog niet zeker. De WK en Belgische titelstrijd laat hij schieten.