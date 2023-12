Verstappen krijgt bokaal op FIA-gala en voorspelt zwaarder seizoen

Formule 1-coureur Max Verstappen denkt dat het behalen van een eventuele vierde wereldtitel in 2024 een lastige opgave zal worden. “Alle teams leren bij, dus het zal volgend jaar echt wel een stuk dichter bij elkaar zitten”, voorspelde de Nederlander in Bakoe.

In de hoofdstad van Azerbeidzjan kreeg Verstappen op het gala van de internationale autosportfederatie FIA de trofee voor wereldkampioen van de Formule 1. Op de feestelijke bijeenkomst werden alle kampioenen van de verschillende raceklassen gehuldigd.

“Realistisch gezien kan het gewoon niet veel beter”, verwees Verstappen naar het afgelopen seizoen, waarin Red Bull 21 van de 22 grands prix won. Verstappen nam daarvan negentien voor zijn rekening. “Toch denk ik dat er altijd dingen zijn die we kunnen verbeteren, al was onze auto dominant. Daar gaan we aan werken.”

“Het gaat er wat mij betreft ook helemaal niet om dat we het qua cijfers nog beter doen dan nu, het gaat erom dat we zelf vooruitgang boeken, dat de auto straks weer beter is. En als je dat doet en je kunt meedoen om het kampioenschap, ook al win je ‘maar’ tien races, is dat prima.”