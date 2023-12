Duitsland wil grondige controle Russische sporters voor Spelen

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) moet de achtergronden van Russische sporters goed onderzoeken in aanloop naar de Olympische Spelen. Dat zegt de Duitse sportminister Nancy Faeser. Zij vindt dat duidelijk moet zijn of een sporter de oorlog in Oekraïne steunt of niet.

Vrijdag werd bekend dat Russische en Belarussische sporters volgend jaar onder neutrale vlag mee mogen doen in Parijs.

“De oorlogszuchtige Poetin mag onder geen beding de Olympische Spelen in Parijs gebruiken voor zijn propaganda”, zegt Faeser. De politica vindt dat het uitsluiten van Russische teams en het verbieden van Russische symbolen en vlaggen het minimale is wat de IOC kan doen.

Sportkoepel NOC*NSF liet eerder al weten dat het moeilijk zal zijn om de achtergronden van Russische sporters te checken. “Het zal de komende maanden in de overleggen met het IOC, de nationale olympische comités en de internationale federaties ongetwijfeld verder besproken worden”, zei een woordvoerster.

Het IOC heeft bepaald dat sporters uit Rusland of Belarus alleen als individu mee kunnen doen met de Spelen. Teams zijn uitgesloten als gevolg van de Russische inval in Oekraïne vorig jaar. Dat laatste land vindt het besluit van het IOC een schande.