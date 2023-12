Nederlandse schaatsers ver van podium op 500 meter in Polen

De Nederlandse schaatsers zijn bij de wereldbekerwedstrijd in Polen ver van het podium gebleven op de 500 meter. Jenning de Boo was de beste Nederlander op de elfde plaats. De zege ging naar olympisch kampioen Tingyu Gao uit China in 34,70 voor de Canadees Laurent Dubreuil (34,77) en Wataru Morishige uit Japan (34,82).

De Boo kwam in de eerste rit tot 35,24. Tingyu Gao was in de rit erna razendsnel weg tegen regerend wereldkampioen Jordan Stolz. Gao kwam tot 34,70 en Stolz zat daar met een snellere volle ronde vlak achter met 34,84. Voor de Amerikaan was dat uiteindelijk goed voor de vierde plaats.

Hein Otterspeer werd in zijn rit verslagen door de Noor Havard Lorentzen. Hij moest na een matige opening genoegen nemen met 35,48 en werd daarmee negentiende. Janno Botman, die zich een dag eerder had afgemeld voor de 1000 meter omdat hij niet helemaal fit was, was net iets sneller met 35,43. Hij werd zestiende.