Schaatser Roest grijpt naast medaille op 1500 meter in Polen

Patrick Roest heeft bij de wereldbekerwedstrijden in het Poolse Tomaszów Mazowiecki naast de bronzen medaille gegrepen op de 1500 meter. De 28-jarige Lekkerkerker moest met 1.47,07 genoegen nemen met de vierde plaats. De zege ging naar de Noor Peder Kongshaug die met 1.46,41 wereldkampioen Jordan Stolz voorbleef.

Roest zag zijn tegenstander Kazuya Yamada wegrijden bij de opening en in de eerste ronde, maar had hem na de tweede ronde alweer bijgehaald. Zijn marge met Kongshaug kon hij echter niet meer goedmaken. Hij was 0,66 seconden langzamer en moest toezien hoe de Chinees Zhongyan Ning met 1.46,99 ook nog sneller was.

In de slotrit leek Stolz op weg naar zijn tweede zege op rij op de 1500 meter, ook al was hij ruim een uur eerder nog vierde geworden op de 500 meter. Op de finish was de Amerikaan echter 0,07 seconde langzamer.

Roest had een heel vlakke race met weinig verval in de drie ronden willen rijden net als een week eerder in Stavanger. “Ik merkte na de eerste ronde dat de snelheid niet zo makkelijk kwam als toen. Vorige week kon ik het vasthouden, nu bewoog ik in de laatste ronde moeizaam, zeker in de bochten, maar dat heb je wel nodig als je een vlakke rit wil rijden.”

Volgens Roest had er meer in gezeten. “Ik baal van de vierde plek. Het was ook lastig geweest om aan de tijd van Kongshaug te komen. Hij reed een heel goede race.”

Wesly Dijs was eerder tot 1.47,19 gekomen. Daarmee was hij 0,001 seconde sneller dan de Belg Bart Swings en eindigde als vijfde.

Kjeld Nuis was de leider van het wereldbekerklassement. Hij ontbreekt in Polen vanwege ziekte. Louis Hollaar meldde zich ook af omdat hij niet fit is. Thomas Krol is er niet bij omdat zijn ploeg de wereldbeker in Polen overslaat om te trainen.

Door zijn afwezigheid zakte Nuis naar de vijfde plek in de wereldbekerstand met 152 punten. Ning gaat met 184 punten aan de leiding. Roest staat tweede met 169 punten.