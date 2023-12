Schaatsster Kok houdt brons over aan tweede 500 meter in Polen

Schaatsster Femke Kok heeft op de tweede 500 meter bij de wereldbeker in Tomaszów Mazowiecki genoegen moeten nemen met brons. De regerend wereldkampioene werd met een tijd van 38,13 seconden verslagen door olympisch kampioene Erin Jackson. Ook Kim Min-sun uit Zuid-Korea was nog sneller.

Kok zag in haar rit tegenstandster Jackson iets sneller openen, maar vooral ook een snellere ronde rijden. Jackson won in 37,80. In de slotrit dook ook Kim Min-sun onder de tijd van Kok. De Zuid-Koreaanse pakte met 37,95 het zilver.

Marrit Fledderus kwam tot 38,28. Daarmee eindigde ze als vierde. Dat is haar beste uitslag dit seizoen in de wereldbeker.

Dione Voskamp moest net als een dag eerder tegen land- en ploeggenote Naomi Verkerk en was net als vrijdag een fractie sneller. Voskamp werd achtste met 38,51, Verkerk negende met 38,54.

Michelle de Jong was eerder op de dag de snelste geweest in de B-groep. Ze won daar overtuigend in een tijd van 38,39.