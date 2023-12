Shorttrackers pakken in Beijing goud op gemengde aflossing

De shorttrackers hebben bij de wereldbekerwedstrijd in Beijing goud veroverd op de gemengde aflossing. Voor volgepakte tribunes in de Chinese hoofdstad versloegen Teun Boer, Jen van ’t Wout, Selma Poutsma en Xandra Velzeboer China en het team van de Verenigde Staten. Van ’t Wout wist als laatste shorttracker zijn schaats net voor zijn Chinese concurrent over de streep te krijgen.

De Nederlandse shorttrackers plaatsten zich daarna ook voor de A-finales op de aflossing van zondag. Poutsma, Yara van Kerkhoff, Michelle en Xandra Velzeboer wonnen hun halve finale. Boer, Van ’t Wout, Itzhak de Laat en Kay Huisman eindigden in hun halve finale als tweede achter China.