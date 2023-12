Takagi blijft Groenewoud en Beune in Polen voor op 1500 meter

Marijke Groenewoud heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Polen zilver gepakt op de 1500 meter. De 24-jarige Friezin moest met 1.57,70 alleen Miho Takagi voor zich dulden. De Japanse won voor de vierde keer op rij de wereldbekerwedstrijd op 1500 meter met 1.56,63. Joy Beune schaatste naar het brons.

Groenewoud was in haar rit tegen de Amerikaanse Mia Kilburg-Manganello net iets sneller dan Joy Beune in de rit ervoor. Beune had met 1.58, 21 als eerste schaatsster onder de 2 minuten gereden. Groenewoud was met een betere slotronde net iets sneller. Lang kon niemand daarna aan die tijden tippen. In de slotrit was Takagi met vooral een betere laatste ronde ruim sneller.

Voor Beune was er uiteindelijk voor het eerst dit seizoen een podiumplaats op een individuele afstand. Ze was eerder dit seizoen al vijfde en vierde geworden op de 1500 meter. Vrijdag eindigde ze ook als vierde op de 3000 meter.

Elisa Dul won in de eerste rit van de Italiaanse Francesca Lollobrigida en kwam tot 2.00,41. Daarmee werd ze uiteindelijk elfde. Esther Kiel verloor van de Zwitserse Kaitlyn McGregor en moest genoegen nemen met een tijd van 2.03,76. Ze werd twintigste en laatste.

Melissa Wijfje had eerder op de dag de B-groep gewonnen. Ze deed dat in een tijd van 2.01,38.