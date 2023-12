Tennisster Hartono bereikt finale ITF-toernooi in Dubai

Tennisster Arianne Hartono heeft de finale bereikt van een groot ITF-toernooi in Dubai. De Nederlandse won in een spannende halve eindstrijd met 6-7 (2) 6-3 7-6 (5) van de Britse Heather Watson.

De 27-jarige Hartono begon sterk aan de wedstrijd en leidde al snel met 5-2 in de eerste set. Toch gaf ze die nog weg in een tiebreak. In set twee herpakte ze zich knap door deze met 6-3 te winnen. In de beslissende derde set keek Hartono al snel tegen een 2-0 achterstand aan, maar die maakte ze ongedaan. Twee keer kon ze de wedstrijd niet uitserveren, maar in de tiebreak was het uiteindelijk alsnog raak.

De andere halve finale is zaterdagmiddag. Die gaat tussen de Oezbeekse Nigina Abduraimova en de Russische Anastasia Tichonova.