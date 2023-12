Toussaint wint bij EK kortebaan ook goud op 100 meter rugslag

Zwemster Kira Toussaint heeft bij de Europese kampioenschappen kortebaan ook goud gewonnen op de 100 meter rugslag. De Nederlandse titelverdedigster zette in Otopeni in Roemenië een tijd neer van 55,88 seconden. De Britse Medi Harris werd tweede in 56,81, voor de Française Mary-Ambre Moluh (57,10).

Toussaint was een dag eerder ook al de snelste op de 50 meter rugslag. Ze heeft nu bij de laatste drie EK’s kortebaan zowel de 50 meter als 100 meter rugslag op haar naam geschreven.

Voor Nederland betekende het de vierde Europese titel dit toernooi.