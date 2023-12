Van Aert wint cross in Essen bij terugkeer in het veld

Wout van Aert heeft de cross gewonnen in het Belgische Essen. Het was voor de renner de eerste cross sinds lange tijd. Na de Belg kwam zijn landgenoot Jens Adams als tweede over de finish, gevolgd door Thijs Aerts.

In aanloop naar zijn eerste wedstrijd in Essen had Van Aert weinig verwachtingen. Uiteindelijk werd het toch een vrij eenvoudige zege voor de 29-jarige renner. De beslissende aanval kon hij halverwege plaatsen, waardoor zijn concurrenten op achterstand werden gezet.

Op het modderige parcours in Essen deden naast Van Aert verder weinig grote namen mee.

Eerder op de dag had Marion Norbert Riberolle de zege gepakt. De Belgische bleef met een versnelling in de laatste ronde Aniek van Alphen voor. Laura Verdonschot uit Belgiƫ werd derde.