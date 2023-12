Wielerploeg Bora-hansgrohe ontkent overgang Uijtdebroeks

Wielerploeg Bora-hansgrohe ontkent dat talent Cian Uijtdebroeks bij de ploeg vertrekt en gaat fietsen voor Team Visma – Lease a Bike, de opvolger van Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg meldde eerder zaterdag dat de 20-jarige Belg voor vier seizoenen heeft getekend bij de ploeg, maar volgens zijn Duitse werkgever heeft Uijtdebroeks nog een contract tot eind 2024.

“Cian Uijtdebroeks is en zal wielrenner van Bora-hansgrohe blijven, ook in het seizoen 2024. Hij ligt contractueel vast bij ons tot 31 december 2024”, meldde de wielerploeg op X.

Het management van Uijtdebroeks laat weten dat het contract van de renner bij Bora-hansgrohe sinds 1 december was ontbonden. “Juridische procedures zijn al opgestart en de wielerunie UCI is van het opzeggen van het contract op de hoogte”, laat het management weten via de Instagrampagina van de renner. “Cian is overtuigd van de uitkomst van die procedure en zal zich tot dan van commentaar onthouden.”