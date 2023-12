Zwemmers Corbeau en De Groot naar EK-finale 50 meter schoolslag

De zwemmers Caspar Corbeau en Koen de Groot hebben zich bij de EK kortebaan in Roemeniƫ gekwalificeerd voor de finale op de 50 meter schoolslag. Corbeau, ruim een uur eerder nog winnaar van de Europese titel op de 200 meter schoolslag, werd met 26,20 tweede in zijn halve finale achter de Italiaan Nicolo Martinenghi. De Groot zat daar met een persoonlijk record van 26,22 als nummer 3 vlak achter.

Corbeau en De Groot hadden overall de vierde en vijfde tijd. Martinenghi was de snelste met 25,72. De finale is zondag.

Tessa Giele bereikte de finale op de 50 meter vlinderslag. Met 25,66 was ze langzamer dan haar persoonlijk record van 25,45 dat ze zaterdagochtend in de series zwom. Maar het was met de achtste tijd voldoende voor een finaleplaats.

Sean Niewold wist zich niet te plaatsen voor de finale van de 100 meter vrije slag. Hij zwom een persoonlijk record van 47,21, maar eindigde daarmee als zesde in zijn halve finale en viel met de negende plaats in totaal net buiten de finale. Hij is de eerste reserve.