Atletes Bol en Hassan hebben concurrentie van roeister Florijn

Atletes Femke Bol en Sifan Hassan hebben in de strijd om de titel Sportvrouw van het Jaar 2023 concurrentie van roeister Karolien Florijn. Bij de mannen zijn Harrie Lavreysen (baanwielrennen), Mathieu van der Poel (veldrijden en wegwielrennen) en Max Verstappen (autosport) de laatste drie overgebleven genomineerden. Eind november maakte organisator NOC*NSF een shortlist bekend, met daarop meer dan tien mannen en vrouwen.

De 23-jarige Bol, die vorig jaar tot verbazing van onder anderen haar coach ontbrak op de lijst van drie genomineerden, werd dit jaar wereldkampioene op de 400 meter horden en de 4×400 meter. Hassan (30) maakte dit jaar indruk op de marathons van Londen en Chicago, die ze beide wist te winnen. Florijn pakte in 2023 zowel de Europese titel als de wereldtitel in de skiff. Schaatsster Irene Schouten was vorig jaar de beste sportvrouw.

Lavreysen (26) werd dit jaar zowel wereldkampioen op de sprint als de teamsprint. Ook pakte hij meerdere Europese titels. Van der Poel (28) dankt zijn nominatie onder meer aan zijn wereldtitels op de weg en het veldrijden en zijn winst van Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix . Verstappen (26), die de titel van Sportman van het Jaar vorig jaar kreeg toegewezen, prolongeerde met groot vertoon van macht zijn titel in de Formule 1.

De prijs van beste sportploeg van het jaar gaat naar de estafettevrouwen 4×400 meter (atletiek), de waterpolosters of wielerploeg Jumbo-Visma. De twee eerste ploegen pakten de wereldtitel en Jumbo-Visma wist alle grote wielerrondes te winnen.

Evangelos Doudesis (waterpolo), Eelco Meenhorst (roeien), Laurent Meuwly (atletiek) en Merijn Zeeman (wegwielrennen) zijn de vier overgebleven kanshebbers voor de prijs van Coach van het Jaar.

De stemming vindt digitaal plaats. Topsporters kiezen in de sporterscategorie├źn, coaches brengen hun stem uit voor de beste coach. De stemmen van de sporters en coaches tellen voor 50 procent mee, de stemmen van de vakjuryleden bepalen de andere helft.

De prijzen worden op woensdag 20 december uitgereikt in Utrecht.