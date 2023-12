Basketballers Lakers winnen eerste extra toernooi NBA

De basketballers van Los Angeles Lakers hebben het nieuwe bekertoernooi van de Amerikaanse profcompetitie NBA gewonnen. In de finale waren de Lakers in Las Vegas te sterk voor Indiana Pacers. Mede dankzij topschutter Anthony Davis werd het 123-109, waarmee iedere speler van het winnende team zich verzekerde van een half miljoen dollar.

Het zogenoemde In-Season Tournament werd voor het eerst gehouden en was bedoeld om de eerste helft van het lange NBA-seizoen van wat meer spanning te voorzien. De dertig teams werden verdeeld over zes groepen, waarbij de duels ook meetelden voor de reguliere competitie, net als de kwart- en halve finales. De prestigieuze finale gold als een losse wedstrijd met veel show en een indrukwekkend prijzengeld.

Davis kwam tot 41 punten, waarvan 14 in het laatste kwart. Nadat de Pacers hun achterstand hadden verkleind tot 6 punten (99-105) maakte hij met 10 punten op rij aan alle twijfel een einde.

“Hij was dominant, een beetje zoals Shaquille O’Neal”, maakte zijn medespeler LeBron James een vergelijking met de in de hal aanwezige voormalig superster O’Neal. James was zelf goed voor 24 punten. Bij de Pacers waren Tyrese Haliburton en Bennedict Mathurin met ieder 20 punten de topscorers.