Zwemsters Kira Toussaint, Tessa Giele, Caspar Corbeau en Kenzo Simons hebben de Europese kampioenschappen kortebaan in het Roemeense Otopendi afgesloten met een bronzen medaille op de 4×50 meter wisselslag gemengd. Het kwartet finishte in een tijd van 1.37,86 achter Italië (1.36,58) en Frankrijk (1.37,14).

Het was voor Giele haar tweede succes op de slotdag. Ze won eerder gedeeld goud op de 50 meter vlinderslag.

Nederland veroverde in Roemenië in totaal zes gouden en vijf bronzen medailles. Toussaint zorgde voor twee titels op de 50 en 100 meter rugslag. Ook was er succes op de schoolslag met goud voor Arno Kamminga op de 100 meter en Tes Schouten en Caspar Corbeau op de dubbele afstand. Corbeau en Kamminga behaalden ook een bronzen plak op de respectievelijk de 100 en 200 meter schoolslag. Schouten werd ook derde op de 100 meter schoolslag. Daarna was er een derde plek voor de mannen op de 4×50 meter wisselslag.