Handbalsters al zeker van kwartfinales WK en ook van plek op OKT

De Nederlandse handbalsters zijn voor aanvang van de laatste wedstrijd in de hoofdronde tegen Spanje al zeker van een plek in de kwartfinale op het wereldkampioenschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken. Doordat Tsjechië met 30-27 verloor van Brazilië, eindigt Oranje ongeacht het resultaat tegen Spanje bij de eerste twee in de groep. Nederland staat nu bovenaan met 8 punten.

Het Nederlands team is met het bereiken van de kwartfinales ook verzekerd van deelname aan het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), waar een ticket voor de Olympische Spelen van Parijs kan worden bemachtigd. Gastland Frankrijk en Europees kampioen Noorwegen zijn al geplaatst voor de Spelen en die twee ploegen zijn op het WK ook door naar de kwartfinales. Zo komt een van de zes OKT-plekken die op het WK zijn te verdienen, in handen van Oranje.

De ploeg van bondscoach Per Johansson won alle vijf tot nog toe gespeelde wedstrijden op het WK en speelt vanaf 16.30 uur tegen Spanje in Frederikshavn. Inzet is groepswinst.