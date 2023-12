Handbalsters na zege op Spanje als groepswinnaar kwartfinales in

De handbalsters hebben op het wereldkampioenschap hun zesde zege op rij geboekt. De afgetekende overwinning op Spanje met 29-21 betekende dat het team van bondscoach Per Johansson als groepswinnaar de kwartfinales in gaat. Daarin treft Oranje komende dinsdag olympisch kampioen Frankrijk of regerend wereldkampioen Noorwegen.

Oranje heeft zich met het bereiken van de kwartfinales ook geplaatst voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT).

Nederland leidde bij rust met 13-9 en voerde in de tweede helft de score verder op. Vooral Zoƫ Sprengers was op dreef; ze wierp de ene na de andere bal raak vanuit de linkerhoek. De voorsprong liep met nog tien minuten te gaan op tot elf doelpunten verschil. Spanje wist in de slotfase die nadelige marge terug te brengen tot acht treffers.

Sprengers was ook topscorer van de ploeg met zes treffers. Angela Malestein scoorde vijf keer.