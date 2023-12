Landman verliest finale WK darts van World Darts Federation

Chris Landman heeft net naast de wereldtitel gegrepen bij dartsbond World Darts Federation. De 42-jarige Landman moest in Frimley Green de eindstrijd zijn meerdere erkennen in de Belg Andy Baetens. Het werd 6-1.

Het WK van de World Darts Federation staat in aanzien ver onder het WK van de PDC, de dartsbond waar alle wereldtoppers spelen. Het WK van de PDC begint komende week en eindigt begin januari.

In de Lakeside in Frimley Green werd Raymond van Barneveld in 1998 voor het eerst wereldkampioen, waarna de populariteit van de dartssport rap toenam. Dit jaar deed onder anderen Jelle Klaasen, de wereldkampioen van 2006, mee.