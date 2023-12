Laros grijpt net naast titel bij de EK veldlopen onder 20 jaar

Niels Laros heeft bij de EK veldlopen in Brussel net naast de titel gegrepen in de categorie onder 20 jaar. De 18-jarige talentvolle atleet leek op weg naar de winst, maar werd in de laatste meters toch nog gepasseerd door de Deen Axel Vang Christensen.

Laros gaf alles in de slotmeters en lag na afloop kapot op de grond.

Hij baarde afgelopen jaar opzien met toptijden op de 1500 meter op de atletiekbaan. Laros veroverde het goud op de 1500 en 5000 meter op de EK onder 20. Hij liep een Europees jeugdrecord op de Engelse mijl (3.48,93) en verbeterde het Nederlands record op de 1500 meter (3.31,25).