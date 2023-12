Nederlandse schaatsers ver van podium op 500 meter, Dubreuil wint

De Nederlandse schaatsers hebben bij de wereldbekerwedstrijden in Polen geen rol van betekenis kunnen spelen op de tweede 500 meter. Janno Botman zette met de elfde plaats de beste prestatie neer. Hein Otterspeer werd gediskwalificeerd. De zege ging naar Laurent Dubreuil uit Canada in 34,73.

Botman had zich vrijdag nog afgemeld voor de 1000 meter omdat hij niet fit was. Hij kwam in zijn rit tegen de Pool Marek Kania tot 35,23 en was daarmee sneller dan een dag eerder. Toen reed hij 35,43.

Sebas Diniz had zich met een derde plaats een dag eerder in de B-groep weer geplaatst voor de hoogste divisie. Daarin kwam hij in de eerste rit tot 35,35 wat uiteindelijk goed was voor de veertiende tijd.

Otterspeer startte twee keer vals en bewees zichzelf daarmee geen goede dienst. Hij scoort daarmee geen punten voor het wereldbekerklassement.

Dubreuil versloeg in zijn rit de Japanner Yuma Murakami en was met 34,73 net iets sneller dan olympisch kampioen Tingyu Gao. De Chinees was een rit eerder Damian Zurek voorgebleven met 34,79. De Pool bleef met de snelste volle ronde van 25,0 dicht in de buurt met 34,87 en werd derde. Het is voor het eerst op de 500 meter dit seizoen dat de Japanse sprinters het podium niet haalden.

Jenning de Boo zette de beste tijd neer in de B-groep. De 19-jarige schaatser was een dag eerder nog met 35,24 elfde geworden in de A-groep waar hij mocht invallen. Op de tweede 500 meter verbeterde hij zich fors met 35,06, net boven zijn persoonlijk record. Tim Prins werd zevende met 35,60.