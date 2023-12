Oekraïense sportminister twijfelt over nut deelname aan Spelen

Oekraïne moet overwegen of deelname aan de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar in het belang van het land is, heeft sportminister Matviy Bidnyi gezegd twee dagen na het besluit van het IOC om atleten uit Rusland en Belarus onder voorwaarden toe te laten op de Olympische Spelen van Parijs 2024. Volgens Bidnyi is meedoen sowieso onmogelijk als het IOC zijn “niet-constructieve standpunt” niet wijzigt.

“De beslissing om deel te nemen moet worden genomen op basis van wat het ons land oplevert, wat de reactie zal zijn en in hoeverre het ons dichter bij de overwinning brengt,” zei Bidnyi, verwijzend naar de 21 maanden durende oorlog van Oekraïne met Rusland. “We moeten geen overhaaste beslissingen nemen. Het zal een afgewogen besluit zijn en we moeten die communiceren aan het publiek. We zullen de voors en tegens zeer zorgvuldig afwegen.”

Rusland en Belarus werden na het uitbreken van de oorlog lange tijd verbannen uit sportcompetities, maar het IOC besloot vrijdag dat individuele atleten welkom zijn op de Spelen, mits onder neutrale vlag en onder een aantal voorwaarden. Teams uit beide landen mogen niet deelnemen.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba noemde het besluit eerder al “beschamend”.

Bidnyi zei dat Oekraïne naar deelname zou kunnen streven als de leiders tot de conclusie zouden komen dat het “onze positie in de wereld zou bevorderen”. Maar volgens de sportminister is meedoen als het IOC “de deelname van de handlangers van het bloedige (Russische) regime” tolereert onmogelijk.