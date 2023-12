Schaatsster Kok grijpt naast medaille op 1000 meter in Polen

Femke Kok is bij de wereldbekerwedstrijden in Polen als vierde geëindigd op de 1000 meter. De wereldkampioene op de 500 meter kwam op de kilometer tot een tijd van 1.16,50 en moest daarmee drie schaatssters voor zich dulden. Olympisch kampioene Miho Takagi was duidelijk de beste met 1.15,28.

Kok was veel sneller in de opening tegen Alina Dauranova uit Kazachstan. Na een snelle eerste ronde, kwam ze in de slotronde tot 30,8. Takagi was in de rit tegen de Amerikaanse Brittany Bowe met een slotronde van 29,6 duidelijk sneller. Ook Bowe bleef met 1.16,20 onder de tijd van Kok. Kimi Goetz uit de Verenigde Staten duwde Kok met 1.16,25 van het podium.

Helga Drost reed 1.18,53 en werd daarmee veertiende.

Jutta Leerdam, winnares van de wereldbekerwedstrijd in Obihiro en Stavanger, deed niet mee in Polen.

Naomi Verkerk was eerder op de dag de snelste in de B-groep. Ze won met een tijd van 1.17,35 voor haar landgenoten Elisa Dul en Marrit Fledderus. Dul werd tweede in 1.17,67 en Fledderus was met 1.17,72 net iets langzamer.