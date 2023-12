Sportiviteitsprijs atlete Gidey voor troosten gevallen Hassan

De Ethiopische atlete Letesenbet Gidey is door de mondiale atletiekbond geëerd met de internationale award voor sportiviteit. Ze kreeg de prijs voor het troosten van Sifan Hassan nadat de Nederlandse atlete was gevallen vlak voor de finish van de 10.000 meter bij de WK atletiek afgelopen zomer in Boedapest.

Hassan sprintte in koppositie op de finish af en leek op weg naar goud, maar ze verstapte zich enkele meters voor de meet en viel. De Ethiopische Gudaf Tsegay profiteerde en won het goud. Gidey veroverde het zilver. Hassan krabbelde wel overeind en ging wandelend als elfde de finish.

Direct nadat Gidey was gefinisht, liep ze op Hassan af en sloeg een arm om haar schouder. Ze gaf ook een kus op de wang van de Nederlandse atlete, die wat schaafwonden had opgelopen door de val. Ze zou zich later in het toernooi revancheren met een bronzen medaille op de 1500 meter en een zilveren plak op de 5000 meter.

“Toen Sifan viel, brak mijn hart. Ik weet hoe het voelt om te vallen”, zei Gidey op de website van World Athletics. “Als mensen blij zijn, ben ik blij. Maar als iemand verdriet heeft, ben ik ook bedroefd.”