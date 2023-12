Tennisster Hartono verliest finale ITF-toernooi in Dubai

Tennisster Arianne Hartono is er niet in geslaagd het grote ITF-toernooi in Dubai op haar naam te schrijven. De Nederlandse, 178e op de wereldranglijst, was in de finale niet opgewassen tegen Anastasia Tichonova. De Russin, de nummer 216 op de mondiale ranking, won de partij na bijna anderhalf uur met 6-1 6-4.

De 27-jarige Hartono had een lastige start. Ze wist in de eerste set maar één game te maken. In de tweede set kon ze Tichonova wel wat meer tegenstand bieden, maar ze slaagde er niet in er een derde set uit te slepen.

Hartono won tot nu toe drie ITF-toernooien. Dit jaar pakte ze de zege in Setubal.