Wereldbekergoud voor shorttrackster Xandra Velzeboer op 500 meter

Xandra Velzeboer heeft bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack van Beijing het goud gepakt op de tweede 500 meter. De regerend wereldkampioene op de 500 en 1000 meter hield haar landgenote Selma Poutsma van haar eerste wereldbekergoud af. Het brons ging naar thuisrijdster Fan Kexin.

Michelle Velzeboer, de derde Nederlandse in de finale, had een bijna-val in de eerste ronde en kwam niet verder dan de vierde plaats. In Beijing werden dit weekeinde twee 500 meters verreden. De eerste werd zaterdag gewonnen door de Amerikaanse Kristen Santos-Griswold. Yara van Kerkhof werd in die finale vijfde.

Xandra Velzeboer, zaterdag al goed voor brons op de 1500 meter, won eerder dit seizoen al het goud op de 500 meter in Montreal. Daar was Jens van ’t Wout succesvol op de 1000 meter. In Beijing mazzelde hij op die afstand in de halve finales. Samen met de Zuid-Koreaan Jang Sungwoo eindigde Van ’t Wout ex aequo als derde, met een snellere tijd dan de nummer 3 in de andere halve finale. Beiden mochten zodoende door naar de eindstrijd. In de finale ging hij aan kop rijdend onderuit en resteerde de vijfde plaats. Kay Huisman eindigde in de B-finale op de 500 meter op de tweede plaats.

Na het succes zaterdag op de gemengde aflossing (Teun Boer, Van ’t Wout, Poutsma en Xandra Velzeboer) won Nederland een dag later ook het goud op de aflossing bij de vrouwen. De zussen Velzeboer, Van Kerkhof en Poutsma hielden na 3000 meter Canada achter zich. Dat team liep tegen een penalty aan waardoor de andere medailles gingen naar Zuid-Korea (zilver) en Polen (brons). De Nederlandse shorttracksters zijn regerend wereld- en olympisch kampioene op het onderdeel.

De mannen eindigden als vierde op het afsluitende onderdeel nadat Van ’t Wout in de slotronden onderuit ging. Het goud was voor Canada. Huisman, Boer en Itzhak de Laat waren de andere Nederlanders die in actie kwamen.

Van ’t Wout was zaterdag individueel nog goed geweest voor brons op de 500 meter.