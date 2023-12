Broch niet bang voor Noorwegen: Oranje topfit en zelfverzekerd

Yvette Broch heeft niets met het verleden. De handbalster van het Nederlands team weet dat dinsdag Noorwegen zo’n beetje de zwaarst denkbare tegenstander is in de kwartfinales van het WK, maar ze heeft geen boodschap aan de statistieken. Die zeggen dat Nederland bijna nooit wint van de grootmacht uit Scandinavië. Van de 66 onderlinge duels die sinds 1962 zijn gespeeld, won Noorwegen er vijftig.

“Het verleden doet er niet toe. Het is elke keer weer een nieuwe wedstrijd. Noorwegen is supergoed, maar wij zijn op dit toernooi ook supergoed. We weten ook dat we vol aan de bak moeten”, zegt Broch telefonisch vanuit het Noorse Trondheim, waar Oranje dinsdag de kwartfinale speelt.

Broch was eigenlijk international af, maar ze liet zich door bondscoach Per Johansson overhalen om na een afwezigheid van tweeënhalf jaar haar rentree in Oranje te maken als vervanger van de geblesseerde cirkelspeelster Merel Freriks. Ze heeft er nog geen moment spijt van. “Ik ervaar een geweldige sfeer in de ploeg. We hebben zes topwedstrijden gespeeld en dat geeft een fijn gevoel. We zijn heel zelfverzekerd.”

Ze won al medailles met het Nederlands team op de WK’s van 2015 (zilver) en 2017 (brons), maar doet niet nu al aan grootspraak. “Ik ben niet iemand die zegt dat we wel even een medaille gaan winnen, maar het team is in vorm. Ik had vooraf niet gedacht dat we in de groepsfase en de hoofdronde zo dominant zouden spelen en met zulke grote cijfers zouden winnen. Het team is in de breedte zo goed; voor elke positie hebben we twee topspeelsters. Het maakt niet uit wie er speelt, het niveau blijft hoog. We kunnen blijven doorwisselen en iedereen krijgt zijn minuten. Daardoor is de ploeg ook nog topfit.”

Over haar eigen rol is ze duidelijk. “Ik ben er om het team te helpen en dat is tot nog toe vooral defensief. Ik haal er veel voldoening uit”, zegt Broch, die dinsdag vijf Noorse ploeggenoten bij haar Hongaarse club Györ tegenover zich ziet. “We weten hoe goed Noorwegen is. Het zal aankomen op details. We zullen zo min mogelijk fouten moeten maken, want elke bal die wij verliezen, zullen zij afstraffen met een doelpunt. Dat is hun kracht.”

Nederland begint met minder rust dan Noorwegen aan de wedstrijd op dinsdag. De Noorse ploeg zit al een tijdje in Trondheim, het Nederlands team is na de wedstrijd tegen Spanje op zondagavond van Denemarken naar Noorwegen gevlogen. “We lagen 2 uur ’s nachts pas op bed”, zegt Broch. “Dus we zijn ongetwijfeld vermoeider, maar dat is een feit en we zullen ermee moeten dealen.”