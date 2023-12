Hockeysters en hockeyers verslaan Groot-Brittannië in Pro League

De Nederlandse hockeysters en hockeyers hebben in de Pro League een overwinning geboekt op Groot-Brittannië. In het Argentijnse Santiago del Estero wonnen de vrouwen met 5-1. De mannen waren met 2-1 te sterk voor de Britten.

De vrouwen boekten in de vorige wedstrijd ook al een ruime zege op Argentinië (4-1). Bondscoach Paul van Ass hield tegen de Britse vrouwen Yibbi Jansen, Felice Albers en Xan de Waard aan de kant. Ook zonder dit trio scoorde Oranje al snel tegen Groot-Brittannië. Frédérique Matla opende na tien minuten de score. Meer treffers volgden er in de eerste helft niet. Maar vlak na rust maakte Sanne Koolen de 2-0. Isabelle Petter bracht met haar doelpunt voor de Britse vrouwen de spanning terug, maar dat duurde niet lang. Nog geen minuut later sloeg Oranje met twee doelpunten van Joosje Burg een gaatje. Maria Steensma bepaalde de eindstand op 5-1.

De Nederlandse mannen herstelden zich van de 3-2-nederlaag tegen de Britten in de eerste ontmoeting. In de eerste helft bleven doelpunten ondanks kansen aan beide kanten uit. In de 42e minuut kwam de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee toch op voorsprong via Terrance Pieters, die scoorde vanuit een strafcorner. Vijf minuten later kwamen de Britten op gelijke hoogte door een doelpunt van Samuel Ward. In de slotfase kregen Floris Middendorp en Seve van Ass beiden een gele kaart. Maar Oranje slaagde er toch nog in de zege binnen te halen. Joep Troost bezorgde Nederland de overwinning.