Hoogste ranking ooit voor tennisster Hartono

Tennisster Arianne Hartono heeft haar hoogste ranking ooit op de wereldranglijst bereikt. Door haar finaleplaats bij het ITF-toernooi in Dubai maakte ze een sprong van 26 plaatsen naar de 152e plek. De 27-jarige Hartono is de tweede Nederlandse op de lijst, achter Arantxa Rus, die 52e staat.

De 27-jarige Hartono verloor bij het grote ITF-toernooi in Dubai in de finale van Anastasia Tichonova. De Russin was met 6-1 6-4 te sterk.

Hartono won tot nu toe drie ITF-toernooien. Dit jaar pakte ze de zege in Setubal.