KNLTB: Griekspoor en Rus beste tennissers van 2023

Tallon Griekspoor en Arantxa Rus zijn door de KNLTB verkozen tot beste tennissers van 2023. Griekspoor won afgelopen tennisseizoen twee ATP-titels, terwijl Rus voor het eerst de beste was op een WTA-toernooi.

De 27-jarige Griekspoor begon het seizoen met winst van het ATP-toernooi van Pune in India en schreef in de zomer ook het grastoernooi van Rosmalen op zijn naam. Mede door die twee titels is hij nu de nummer 23 van de wereld.

Rus won in de zomer het graveltoernooi van Hamburg. Ze staat nu 52e op de mondiale ranglijst. Voor Rus is het de vierde keer op een rij dat ze de prijs in ontvangst mocht nemen.

Griekspoor is de opvolger van Tim van Rijthoven, die in 2022 het toernooi van Rosmalen won.

De tennissers zijn momenteel in voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat eind december begint. Deze week zijn in Amstelveen de Nederlandse kampioenschappen. Griekspoor en Rus doen niet mee op het Nationaal Tennis Centrum.