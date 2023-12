Wereldkampioene Bol niet gekozen tot beste atlete van de wereld

Femke Bol is niet gekozen tot beste atlete van de wereld in 2023. De Nederlandse atlete viel buiten de prijzen bij de uitreiking van de World Athletic Awards.

De 23-jarige Bol excelleerde afgelopen zomer op de WK atletiek in Boedapest met de wereldtitel op de 400 meter horden. Ze won ook goud met de estafetteploeg op de 4×400 meter. Ze bleef ongeslagen in de Diamond League op de 400 horden en ze schitterde in het voorjaar op de 400 meter met een wereldrecord indoor van 49,26 seconden. Ze liep het 41 jaar oude record van de Tsjechische Jarmila Kratochvilova uit de boeken.

Die prestaties leverden Bol in oktober wel de verkiezing tot Europees atlete van het jaar op, maar ze waren niet goed genoeg om ook tot Wereldatlete van het Jaar te worden gekozen. Die eer viel voor de loopnummers op de baan ten deel aan Faith Kipyegon. De Keniaanse won op de WK in Boedapest het goud op de 1500 en 5000 meter en verbeterde dit jaar de wereldrecords op de 1500 meter, de Engelse mijl en de 5000 meter.

De internationale atletiekfederatie maakte naast Kipyegon nog vijf wereldatleten van het jaar bekend. Bij het verzamelen van de miljoenen uitgebrachte stemmen besloot de bond het aantal prijzen uit te breiden. “Het was ongelooflijk moeilijk om de stemming te beperken tot slechts één atleet bij de mannen en de vrouwen, vanwege de verschillende disciplines en de enorme verschillen in vereiste kwaliteiten”, meldde World Athletics in een persbericht.

Om die reden zijn de prijzen voor Wereldatleet van het Jaar verdeeld in drie categorieën: loopnummers in het atletiekstadion, technische nummers in het stadion en onderdelen buiten het stadion. Zo werd de Venezolaanse wereldkampioene hink-stap-springen Yulimar Rojas tot atlete van het jaar in de technische nummers gekozen en de Ethiopische Tigist Assefa tot beste atlete van de wereld voor haar wereldrecord op de marathon.

Bij de mannen kregen de Zweedse polsstokhoogspringer Armand Duplantis (wereldkampioen en wereldrecordhouder), de Amerikaanse sprinter Noah Lyles (wereldkampioen 100 en 200 meter) en de Keniaan Kelvin Kiptum (wereldrecord marathon) de titel Wereldatleet van het Jaar.