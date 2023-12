Zoon NBA-ster LeBron James maakt rentree na hartstilstand

De zoon van topbasketballer LeBron James heeft vier maanden na zijn hartstilstand zijn rentree gemaakt. De 19-jarige Bronny James kreeg onder het toeziend oog van zijn vader een invalbeurt in de collegewedstrijd van de University of Southern California tegen Long Beach State (79-84). Hij speelde 16 minuten en maakte daarin vier punten, pakte drie rebounds en gaf twee assists.

Eind juli zakte Bronny James in elkaar tijdens een training en werd naar het ziekenhuis gebracht. Uit onderzoek bleek dat hij een hartstilstand had gehad, die was veroorzaakt door een aangeboren hartafwijking. In november mocht hij de training hervatten.

Hij ging onder een staande ovatie het veld op. Na afloop wilde hij geen vragen beantwoorden, maar bedankte wel het ziekenhuispersoneel, zijn familie en coaches voor de steun in een voor hem moeilijke tijd.

LeBron James was dankbaar. “Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe emotioneel deze dag is voor mij.” Hij heeft de hoop uitgesproken ooit met zijn zoon in de profcompetitie NBA te kunnen spelen.