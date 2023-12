Handbalcoach Johansson na verlies: we kwamen niet in ons ritme

Bondscoach Per Johansson noemde vooraf het WK een succes als de handbalsters de halve finales zouden halen. De Zweed was dan ook teleurgesteld dat Oranje in de kwartfinales werd gestuit door regerend wereldkampioen Noorwegen. “Het was onze eerste nederlaag op dit toernooi. Het is wat het is, we zullen deze pijn even moeten voelen”, zei hij na de wedstrijd bij Viaplay.

“We vonden ons ritme niet”, was de analyse van de bondscoach, die in de voorgaande zes wedstrijden een ploeg in topvorm had gezien die aan de lopende band scoorde. “Onze aanval was slordig en we kwamen niet in de flow. Dat was uiteraard ook het gevolg van het goede spel van Noorwegen. Die ploeg is al jaren defensief een ‘powerhouse’ en vandaag duidelijk beter. Wij hadden het gewoon niet.”

Johansson wil het toernooi goed afsluiten. “We kunnen nog vijfde worden en daar moeten we voor gaan. Het is belangrijk dat we met een goed gevoel naar huis gaan.”