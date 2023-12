Handbalsters verliezen kwartfinale WK van titelverdediger Noorwegen

De Nederlandse handbalsters zijn op het wereldkampioenschap gestuit in de kwartfinales. Het thuisspelende Noorwegen, al zo vaak de kwelgeest van Oranje op de grote toernooien, won in Trondheim met 29-23.

De nederlaag was pas de eerste van de ploeg van bondscoach Per Johansson op het WK en daarmee een gevoelige. De voorgaande zes wedstrijden waren allemaal geëindigd in ruime overwinningen, maar regerend wereldkampioen Noorwegen liet zich niet verrassen.

Nederland mag zich nu opmaken voor wedstrijden om de weinigzeggende vijfde tot en met de achtste plaats. Schrale troost is dat de wereldkampioen van 2019 zich wel heeft verzekerd van een plek op het olympisch kwalificatietoernooi in april 2024. Dione Housheer en Angela Malestein waren topschutters aan Nederlandse zijde met ieder vier doelpunten. Stine Skogrund maakt er negen voor Noorwegen.

Het Nederlands team verloor vaker van de Scandinavische handbalgrootmacht. Zo won Noorwegen in de finale van het WK van 2015 en het EK van 2016 van Oranje en hield het Nederland van een bronzen medaille af op de Olympische Spelen van 2016 in Rio. Op het WK van 2019, waar Nederland historisch goud won, boekte Oranje in de groepsfase een zeldzame zege op Noorwegen.

Toch was vooraf het vertrouwen in een goede afloop groot. Juist omdat er steeds zo soeverein was gewonnen. De Nederlandse ploeg begon ook sterk aan de wedstrijd. Dat was mede te danken aan keepster Yara ten Holte, die bij haar eerste serieuze actie meteen een strafworp van de Noorse vedette Nora Mørk stopte en meteen daarna weer een bal keerde. Ze nam zelf de 4-2 voor haar rekening.

De voorsprong was van korte duur. Ook al stond de dekking goed, die van Noorwegen stond beter. De Nederlandse speelsters kwamen moeizaam tot scoren en meestal stopte doelvrouw Silje Solberg de inzet. De thuisploeg, aangemoedigd door 9000 fanatieke fans, wierp de bal iets makkelijker in het doel en liep uit naar 12-7.

In de tweede helft kon Nederland de eerste tien minuten aanhaken en kwam de ploeg terug tot 15-16. Housheer onderscheidde zich en ook de jonge Zoë Sprengers scoorde een paar keer fraai vanuit de linkerhoek, maar Noorwegen kreeg ineens de geest en liep in een fase waarin Oranje wat zoekende was uit naar 20-15. Nederland bleef knokken om de achterstand ongedaan te krijgen, maar keer op keer hield Noorwegen achterin stand en bleef het zelf scoren.