Hockeyers winnen na lange shoot-out-serie van Argentijnen

De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League na shoot-outs van Argentinië gewonnen. Het werd 7-6 in de shoot-out-serie. Na de reguliere speeltijd stond het 3-3 in Santiago del Estero in Argentinië.

Oranje kwam met 1-0 en 2-1 achter, maar maakte twee keer gelijk. Jasper Brinkman leek Oranje in de 56e minuut uit een strafcorner de overwinning te bezorgen, maar Tomas Omene maakte in de laatste minuut gelijk, ook uit een strafcorner.

Direct na het laatste fluitsignaal volgden er shoot-outs en daarin gingen beide teams elf keer op de andere keeper af. Jorrit Croon benutte de beslissende shoot-out voor Oranje, kort nadat Lucas Toscani had gemist namens de Argentijnen. Winst van de shoot-outs is goed voor een bonuspunt.

Nederland gaat aan de leiding in de Pro League. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee heeft na vier duels 8 punten. Twee duels werden gewonnen, één werd gelijkgespeeld (met een bonuspunt) en één verloren.

De Pro League gaat in februari verder voor Oranje. Die wedstrijden worden in Bhubaneswar in India gespeeld.