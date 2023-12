Hockeysters boeken opnieuw eenvoudige zege op Argentinië

De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League hun vierde zege op rij geboekt. De ploeg van bondscoach Paul van Ass versloeg in Santiago del Estero opnieuw gastland Argentinië: 7-1.

Het eerste duel met Argentinië eindigde afgelopen weekend ook al in een zege (4-1). Oranje boekte daarnaast twee ruime overwinningen op Groot-Brittannië (8-0 en 5-1).

Oranje kende een vliegende start in de tweede wedstrijd tegen Argentinië met drie treffers in de eerste tien minuten. Yibbi Jansen opende al in de 3e minuut de score uit een strafcorner, waarna Freeke Moes en Luna Fokke de score opvoerden. Frédérique Matla was goed voor twee treffers, ook Pien Dicke en Pien Sanders wisten de Argentijnse goalie te passeren. In de laatste minuten van de wedstrijd maakte Argentinië via Agustina Gorzelany nog een eretreffer.

De hockeyers spelen maandagnacht eveneens in de Pro League tegen Argentinië.