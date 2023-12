KNVB gaat mogelijke schending sancties Rusland nader onderzoeken

Voetbalbond KNVB zegt te gaan onderzoeken of het mogelijk betrokken is bij het overtreden van Europese sanctieregels tegen Rusland. Daarmee reageert de bond op een internationaal onderzoek onder leiding van Follow the Money. Daarin staat dat clubs als PSV, Olympique Lyon, Real Sociedad en NEC transferdeals deden met Russische clubs.

Volgens Follow the Money heeft een deel van de clubs grote risico’s genomen door transfergeld, bedoeld voor Russische clubs, vast te houden. “Dat geldt in Nederland in ieder geval voor PSV en NEC. Europese sanctieregels verbieden om meer dan 100.000 euro als deposito aan te houden voor iets of iemand in Rusland”, aldus de nieuwswebsite, die ook stelt dat PSV bij de transfer van Guus Til van Spartak Moskou naar de Eindhovense club het transfergeld (3 miljoen euro) tijdelijk heeft gestald op een derdenrekening van de KNVB.

“Op grond van UEFA-regelgeving mogen clubs geen schulden bij andere clubs hebben”, zegt de KNVB in een reactie. “Tegelijkertijd gelden de sanctieregels die partijen in bepaalde situaties verbieden aan Russische clubs te betalen. Om clubs te helpen te voldoen aan de UEFA-regelgeving, is het op aanwijzingen van de UEFA mogelijk een bedrag van gelijke omvang (tijdelijk) te betalen aan de nationale bond, zodat een club geen voordeel heeft van het niet kunnen betalen van de Russische club.”

De KNVB stelt de wetgeving te respecteren en zegt “naar eer en geweten” te hebben gehandeld: “De sanctiewet- en regelgeving is erg complex en aan verandering onderhevig. Mocht er onverhoopt toch iets strijdig zijn met de EU-sanctieregels, dan zullen wij uiteraard in actie komen om dit te voorkomen. Naar aanleiding van de recente berichten in de media zullen wij nader advies inwinnen over deze sanctiewet- en regelgeving en hoe de KNVB en de clubs het beste kunnen handelen. Hierbij zullen we ook rekening houden met de UEFA-voorschriften. De KNVB staat hierover in contact met de overheid.”

PSV onthield zich dinsdag tegenover het ANP van een reactie.