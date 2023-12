Organisator Spelen Parijs 2024 verwelkomt Russen en Belarussen

Het organisatiecomité van de Olympische Spelen van Parijs zal de Russische en Belarussische sporters die volgend jaar naar de Franse hoofdstad komen welkom heten. Dat zei Tony Estanguet, de hoogste baas van het comité, vier dagen nadat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft besloten dat individuele sporters uit beide landen onder neutrale vlag mogen deelnemen.

“Als organisatiecomité verwelkomen en respecteren we dit besluit”, zei Estanguet. “We zullen deze atleten welkom heten om deel te nemen binnen de regels die zijn aangegeven. Dat wil zeggen: geen vlaggen, geen volksliederen, geen officials, geen teamsporten. Deze delegaties zullen dus erg klein zijn, maar worden verwelkomd door Parijs 2024.”

De ‘neutrale’ atleten zullen alleen deelnemen aan individuele sporten, terwijl geen enkele Russische of Belarussische regeringsvertegenwoordiger of staatsambtenaar wordt uitgenodigd of geaccrediteerd voor Parijs 2024, aldus het IOC.

Atleten die de oorlog in Oekraïne actief steunen komen niet in aanmerking, evenmin als degenen die onder contract staan bij het Russische of Belarussische leger.