Oud-topatlete Lewis nieuwe baas armlastige Britse atletiekbond

Denise Lewis, in 2000 olympisch kampioene op de zevenkamp, is gekozen tot nieuwe president van de Britse atletiekbond. De 51-jarige Lewis neemt de functie over van oud-sprinter Jason Gardener, die vanaf 2015 de bond leidde.

De Britse atletiek heeft het financieel lastig. UK Athletics rapporteerde vorige week een verlies van 3,7 miljoen Engelse pond (4,3 miljoen euro) op de jaarbalans. Volgens de Daily Telegraph heeft sportkledingfabrikant Nike een faillissement voorkomen met een miljoenendonatie.

Lewis heeft weliswaar de hoogste functie bij de atletiekbond, maar haar rol zal vooral ceremonieel zijn. Voorzitter Ian Beattie en directeur Jack Buckner krijgen de opdracht de financiƫle positie te verbeteren.