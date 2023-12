Voorzitter Griekse voetbalbond neemt ontslag na supportersgeweld

Evangelos Marinakis stapt op als voorzitter van de Griekse voetbalbond. De reder, die ook voorzitter is van de club Olympiakos Piraeus, deed dat na een reeks gewelddadigheden die ertoe hebben geleid dat in de hoogste Griekse voetbalcompetitie op last van de regering tot 12 februari geen toeschouwers welkom zijn.

“Ik heb noch de tijd noch de zin om betrokken te blijven bij het bestuur van de competitie wanneer de woorden van bepaalde bestuursleden niet stroken met hun daden”, schrijft Marinakis in een brief aan de leden van de raad van bestuur van de Griekse voetballiga.

De Griekse sport, en voetbal in het bijzonder, heeft al jaren een probleem met geweld. Een van de oorzaken hiervan is dat de eigenaars van de belangrijkste teams in onmin leven met elkaar. Griekse media beschuldigen de clubeigenaars er ook van deels verantwoordelijk te zijn voor de rellen omdat ze niets zouden doen om de incidenten met supporters te beteugelen. De politie heeft ook banden vastgesteld tussen de relschoppers en criminele organisaties.

“Ik veroordeel ondubbelzinnig alle vormen van geweld, zowel in de maatschappij als in het voetbal”, benadrukt de zakenman in zijn ontslagbrief waarin hij ook schrijft het Griekse voetbal te willen bevrijden “van de criminele elementen die het om zeep helpen”.

Vorige week raakte een politieagent levensgevaarlijk gewond door een vuurpijl bij rellen tussen fans van de volleybalclubs Olympiakos Piraeus en Panathinaikos uit Athene. Ruim vierhonderd relschoppers werden gearresteerd.

Marinakis, die ook de leiding heeft over een grote mediagroep waartoe de grootste dagbladen van het land behoren, bekritiseert “bepaalde mensen” die volgens hem niet hadden geholpen om het geweld te bestrijden, zonder echter specifieker te zijn. “Het lijkt er ook op dat sommige mensen het niet willen veranderen”, schrijft hij.

Afgelopen weekeinde werd in Griekenland niet gevoetbald omdat scheidsrechters actie voerden tegen het geweld.