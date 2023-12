Zware klim naar Blockhaus scherprechter Ronde van Italië vrouwen

De Monte Blockhaus dient als scherprechter in de komende editie van de Ronde van Italië voor vrouwen. De aankomst van de zevende en voorlaatste etappe ligt bovenop de 21,7 kilometer lange beklimming in de Apennijnen. Die zevende etappe is de koninginnenrit met ook nog de Passo Larciano in het parcours.

De Giro Donne begint met een 14,6 kilometer lange individuele tijdrit rond Brescia in het noorden van Italië. De rensters zakken in de etappes erna geleidelijk aan af naar het zuiden. De achtste en laatste rit is ook een bergetappe en eindigt in L’Aquila.

De winnares van vorige editie, Annemiek van Vleuten, is er in 2024 niet meer bij. Zij is gestopt. Van Vleuten won de Ronde van Italië vier keer, evenveel als Anna van der Breggen. Marianne Vos won de Giro Donne drie keer.

De ronde wordt in 2024 verreden van 7 tot en met 14 juli en valt daarmee samen met de Tour de France voor de mannen.