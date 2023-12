LA Lakers verliezen in NBA ondanks hoofdrollen James en Davis

De basketballers Los Angeles Lakers hebben ondanks een sterke inhaalslag de uitwedstrijd tegen Dallas Mavericks in de NBA verloren. 33 punten van vedette LeBron James en 37 punten van Anthony Davis waren net niet genoeg voor een overwinning: 127-125. De Sloveen Luka Doncic was met 33 punten de grote man aan de kant van de thuisploeg.

De Lakers speelden weer hun eerste wedstrijd sinds het winnen van het nieuwe bekertoernooi afgelopen weekend. In de beginfase in Dallas was de scherpte er bij de recordkampioen van de NBA nog niet helemaal, gezien de ruime achterstand (34-26) na het eerste kwart. Later in de wedstrijd maakte de club uit LA een achterstand van 15 punten goed, maar de Mavericks waren in het laatste kwart net wat sterker.

Dallas is de nummer 3 van de westelijke divisie, de Lakers volgen op de zesde plek.