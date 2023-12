Tennisster Rus loopt plek in kwartfinales mis in Frankrijk

Het is Arantxa Rus niet gelukt de kwartfinales te bereiken van het kleine WTA-toernooi van Limoges. De beste tennisster van Nederland verloor op het indoortoernooi in Frankrijk met 6-4 6-4 van de Française Elsa Jacquemot, de nummer 235 van de wereld. De twee sets duurden een uur en 49 minuten.

De 33-jarige Rus was als de mondiale nummer 52 als derde geplaatst in Limoges.

Rus gaat zich nu voorbereiden op de United Cup, het landentoernooi dat eind december in Australië begint. Ze is daar de Nederlandse kopvrouw. Tallon Griekspoor is de kopman van Nederland.