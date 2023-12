Uitgeputte Kyrgios verwacht nog maximaal twee jaar te tennissen

Het einde van de tenniscarrière van voormalig Wimbledon-finalist Nick Kyrgios is in zicht. De 28-jarige Australiër moest vorige week afzeggen voor de Australian Open van januari door een nieuwe blessure en zegt uitgeput te zijn van alle tegenslagen. Het liefst zou Kyrgios nu al stoppen met tennissen, maar hij vertelt in de podcast On Purpose with Jay Shetty dat hij nog wacht op het goede moment.

“Ik tennis nog één of twee jaar. Ik denk dat dat het maximale is wat mijn lichaam aankan. Ik wil nog terug naar de top en mijn carrière beëindigen op mijn eigen voorwaarden”, zegt de blessuregevoelige verliezend Wimbledon-finalist van vorig jaar. “Ik heb meegestreden om een grand slam en wil alleen terugkeren als ik dat niveau weer heb. Mijn rentree kan daarom wat langer op zich laten wachten.”

Kyrgios, ook veelbesproken om zijn gedrag op en buiten de baan, speelde sinds oktober vorig jaar maar één officiële wedstrijd. De voormalig nummer 13 van de wereld liet zich begin dit jaar opereren aan een knie en kampte sindsdien met verschillende blessures. “Ik zou het verschrikkelijk vinden als ik nog een keer zou moeten worden geopereerd. Het kost vele maanden aan kracht en inzet om daarvan terug te komen”, zegt Kyrgios.