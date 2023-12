Oud-hockeyinternational Litjens op 76-jarige leeftijd overleden

Oud-hockeyinternational Paul Litjens is op 76-jarige leeftijd overleden. Dat hebben de hockeybond KNHB en zijn voormalige club Kampong bevestigd naar aanleiding van een bericht van de NOS.

De voormalige strafcornerspecialist speelde tussen 1970 en 1982 in totaal 177 keer voor het Nederlands elftal. Hij kwam daarin tot 268 doelpunten en is hiermee nog altijd topscorer van Oranje. Litjens behaalde met de Nederlandse mannen in 1973 de wereldtitel en deed twee keer mee aan de Olympische Spelen in 1972 en 1976. Bij de Spelen van 1976 was hij topscorer met elf doelpunten. Hij kon zijn optreden toen niet bekronen met een olympische medaille. Nederland verloor in de halve finales van Nieuw-Zeeland en ging onderuit tegen Pakistan in de strijd om het brons. Naast het goud bij het WK pakte hij met Oranje wel de eindzege in de Champions Trophy in 1981.

Litjens begon met hockeyen bij MHC Uden. Hij speelde daarna bij ZHC de Kraaien en SV Kampong. Hij werd zeven keer op rij topscorer in de hoofdklasse.